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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الثاني خلال ساعات.. زلزال جديد يضرب تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أفادت وسائل الإعلام التركية، في نبأ عاجل لها، بوقوع زلزال جديد بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر في ولاية بينجول التركية.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قالت إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة منطقة كيجي في بينجول.

وتم تسجيل الهزة عند الساعة 11.19 صباحًا، على عمق 8.47 كيلومترًا تحت الأرض.

لم يتم الإعلان عن وقوع أضرار أو إصابات حتى الآن، ولكن السلطات المحلية تواصل العمل لتقييم الوضع والتأكد من سلامة المواطنين.

وقبل قليل، ذكرت هيئة الكوارث والطوارئ التركية "افاد" أن زلزالا بقوة 3.5  درجة وقع في الساعة 07:02، وتم تحديد مركزه بمنطقة سيليخان في ولاية أديامان.

وأضافت أنه كان على عمق 6.84 كيلومتر.

ومؤخرا حذر الخبراء من أن إسطنبول قد تتعرض لزلزال قوي قد يصل إلى 7 درجات على مقياس ريختر.

وكان خبير زلازل تركي  قد كشف عن توقعاته بوقوع زلزال مدمر في مدينة إسطنبول، وحذر من تداعياته الخطيرة على السكان حيث قد يواجه  2.5 مليون شخص خطر الموت نتيجة هذا الزلزال.

وعلى الفور، وضعت السلطات في  تركيا خطة استراتيجية ووجهت بتنفيذها في أسرع وقت، وذلك في ظل توقعات بوقوع زلزال محتمل في إسطنبول.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية فإن الخطة تهدف إلى نقل المناطق الصناعية إلى وسط الأناضول، بالتحديد إلى ولايات أنقرة، قونيا، وأكسراي، بعيدًا عن منطقة مرمرة، التي تشهد تركيزا كبيرا من المصانع.

ووفقا لتقارير نشرتها صحيفة "يني شفق"، وتابعها موقع تركيا الان٬ فإن الخطة التي تأتي برعاية رئاسة الجمهورية تأتي استجابة للمخاطر المتوقعة جراء الزلازل، خصوصا بعد الهزات التي شهدتها منطقة جنوب تركيا في الشهر الماضي.

ومؤخرا حذر الخبراء من أن إسطنبول قد تتعرض لزلزال قوي قد يصل إلى 7 درجات على مقياس ريختر.

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