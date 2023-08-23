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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القومي للمرأة بالمنيا يطلق برنامج "تحويشة" لرفع المستوى الاقتصادي للطبقات الأكثر احتياجا

برنامج تحويشه
برنامج تحويشه

أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا فعاليات برنامج " تحويشة " ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.
 

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وفي إطار مشروع الادخار والإقراض لدعم وتمكين سيدات القرى اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والانتاجية بالتعاون مع عدد من البنوك الحكومية لرفع المستوى الاقتصادي للطبقات الأكثر احتياجا بما يتماشى مع السياسة العامة.

 قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن الفكرة من إطلاق برنامج و تطبيق "تحويشه" هو تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، وتعريف الفئات المستهدفة بالتحول الرقمي و التماشى مع تطورات العصر بهدف نشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات داخل القرى من خلال تنفيذ محاكاة بنكية لجميع الإجراءات البنكية، واستخراج بطاقات ائتمانية، لإدماج السيدات بالمنظومة المصرفية الرسمية ودعم إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل لهن وحياة كريمة لأسرهن.

وأضافت أن المجلس بدأ فعاليات التعريف ببرنامج "تحويشة" في مركز شباب قرية البرجاية بمركز المنيا علي مدار يومي ٢٠ و ٢١ اغسطس الجاري، وذلك للترويج للبرنامج بالقرية والقرى المجاورة بالتنسيق مع أعضاء وإدارى الفرع والأمانة وموظفي بنك مصر ووزارة الشباب والرياضة، لافتة إلى أن برنامج الفعاليات يشمل مرور السيدات بمكاتب للتعريف بدور وأنشطة المجلس ثم مكاتب للتعريف بكيفية الاشتراك في البرنامج وأهميته، ثم يلى ذلك مكاتب موظفي بنك مصر لاستخراج كارت ميزه مجانى وتنتهى جولة السيدات باستلام حقيبة بها هدية من برنامج تحويشه والمجلس القومي للمرأة.

وعلي هامش البرنامج، تم تنفيذ عدد من الأنشطة والخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة ومنها مكتب شكاوى المرأة واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات حيث تم استخراج ١٥٠ بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان، وذلك في إطار التعاون المثمر والممتد بين المجلس القومي للمرأة و مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة فرع المجلس القومي للمرأة تطبيق تحويشة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الأكثر احتياجا استخراج بطاقات

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