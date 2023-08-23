خلال ساعات.. أحمد حسن يزف بشرى داخل نادي الزمالك

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بشرى داخل نادي الزمالك عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب: “مصدر.. رفع الحجز عن أرصدة الزمالك البنكية خلال ساعات”.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن اقترب مسؤولو القلعه البيضاء، من حل أزمة الحجز على أرصدة النادي بسبب مستحقات وزارة المالية وقيمة الضرائب المستحقة على النادي الأبيض.

ويعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع وزير المالية في الساعات القليلة المقبلة للاتفاق على سداد الزمالك لدفعة من المديونية المستحقة عليه للضرائب مع جدولة باقي المبلغ المتبقي على أن يتم رفع الحجز على أرصدة النادي.



وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت أسماء اللجنة الثلاثية التي ستدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضى لإدارة النادي.