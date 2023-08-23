فوق بحر بارنتس.. روسيا تعلن اعتراض مقاتلة روسية لطائرة عسكرية نرويجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية اعترضت طائرة عسكرية نرويجية فوق بحر بارنتس.

وأضافت الوزارة أن الطائرة النرويجية، وهي طائرة دورية واستطلاع بحرية من طراز بي-8 بوسيدون أمريكية الصنع، كانت تقترب من الحدود الروسية لكنها عادت أدراجها بعد أن اقتربت منها مقاتلة روسية من طراز ميج-29، بحسب وكالة “رويترز” الإخبارية.

وبلغت التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، الذي تعد النرويج عضوا فيه، أعلى مستوياتها منذ عقود بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأبلغت روسيا عن حادث مماثل فوق بحر بارنتس، قبالة ساحلها في القطب الشمالي، في 14 أغسطس.