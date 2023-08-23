الخارجية العراقية تكشف عن موعد زيارة أردوغان القادمة لبغداد

أفادت وزارة الخارجية العراقية لوسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور بغداد الشهر المقبل.

وبحث الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم، مع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

كما ناقش الجانبان، خلال اللقاء، ملف أزمة المياه في العراق، فضلا عن ملفات البيئة والطاقة والوضع الأمني وأهمية منع الخروقات والتجاوزات الأمنية على الحدود.

وأكد رشيد، على أهمية التواصل إلى تفاهمات بين البلدين بشأن الحصول على حصة عادلة وكافية من المياه تغطي احتياجات شعبه، مشيرا إلى أن بلاده تعاني من أزمة حادة في المياه أثرت بشكل كبير على مجمل الحياة العامة للعراقيين، بسبب انخفاض تدفق المياه العابرة للحدود في نهري دجلة والفرات وروافدهما.

من جهته، أكد فيدان حرص تركيا على إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة المياه، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من حكومة بلاده لمعالجة نقص المياه في العراق.