بيصحوه لاقوه ميت.. وفاة ممرض إثر أزمة قلبية بالغربية والنقابة تنعاه

شهدت قرية تطاي بمركز السنطة بمحافظة الغربية حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة خالد محمد محمود والذي يبلغ من العمر 22 سنة اخصائي فني تمريض بستشفي الباطنة الجديدة قسم العناية المركزة بجامعة طنطا.

كما خرج المئات من الأسر والعائلات في جنازة شعبية في وداع جثمان الشاب المتوفي من الجامع الكبير بالقرية إلى مثواه الأخير تزامنا مع حالة من الاتشاح والبكاء المستمر .

في المقابل نعت نادية أنور نقيب تمريض الغربية رحيل الشاب المفاجئ لافتة إلي وفاته جراء هبوط حاد في الدورة عسل بأزمة قلبية مباغتة أثناء نومه داخل منزله بعد تأدية عمله على أكمل وجه أثناء الشيفت الخاص به بقسم الرعاية المركزة بمستشفى جامعة طنطا.

كما وجهت رساله في حق الشاب الفقيد بقولها "كام قلبه حاسس وكأنه بيودع أسرته بابتسامة صافية وشهد له زملاؤه بحبه الشديد للمهنة وتفانيه من أجل خدمه كافة المرضي ورعايتهم صحيا طوال فترة عمله.