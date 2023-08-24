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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مزاد دار كريستيز: تابوت مصري خشبي يُعرض للبيع في أكتوبر المقبل|اعرف الثمن

صدى البلد

تعتزم دار كريستيز، وهي إحدى الشركات العالمية المتخصصة في المزادات، تنظيم مزاد في شهر أكتوبر المقبل لبيع مجموعة متنوعة من الآثار القديمة من مناطق مختلفة في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى، تتضمن القطع المعروضة في المزاد آثارًا تعود إلى الثقافات اليونانية والرومانية والبيزنطية والمصرية والشرق الأدنى القديم، وتمتد تواريخها من الألفية الثالثة قبل الميلاد حتى القرن السابع الميلادي.

من بين القطع المميزة المُعروضة للبيع في المزاد، يوجد تابوت خشبي مصري يُعتقد أنه يعود لشخصية "هبت-أون-آمون"، وهو ينتمي إلى الفترة المتوسطة الثالثة إلى الفترة المتأخرة المبكرة في الأسرة 21-26، بتاريخ يتراوح بين 1069-525 قبل الميلاد، ويُقدر ثمنه بين 40 إلى 60 ألف جنيه استرليني.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المزاد على مجموعة مختارة من الأحجار الكريمة المنقوشة القديمة التي كانت تعود سابقًا لمجموعة الدكتور إيلي بوروفسكي (1913-2003). تشمل هذه المجموعة حلقة دوارة مصنوعة من الذهب والعقيق اليوناني القديم بتصميم جعران وتحمل تمثالًا لأمازون، وقد وصفه الباحث الشهير سير جون بوردمان بأنه واحد من أهم القطع الأثرية المتعلقة بالعصور القديمة. كما تشمل المعروضات المميزة التي ستُعرض في المزاد تمثالًا لشخصية أنثوية مصنوعة من الرخام السيكلادي، وتتميز بتصميمها الواسع.

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ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، يتواجد تمثال برونزي مصري يُعتقد أنه يمثل أبو منجل، ويعود إلى العصر المتأخر بتاريخ يتراوح بين 716-30 قبل الميلاد، ويُقدر ثمنه بين 4 و 6 آلاف جنيه استرليني.

كما يوجد تمثال برونزي مصري آخر يُعتقد أنه يُمثل إله أوزوريس، ويعود إلى الأسرة السادسة والعشمن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع في المزاد، يتواجد تمثال برونزي مصري لإله أوزوريس يُعتقد أنه يعود إلى الفترة ما بين 664-525 قبل الميلاد، ويُقدر ثمنه بين 6 إلى 9 آلاف جنيه استرليني.

يُذكر أنه في شهر يونيو الماضي، أقامت دار سوثبي للمزادات العالمية مزادًا لبيع الآثار المصرية، وكان من بين القطع المصرية المُعروضة للبيع تمثال حجري مصري مجزأ يُعتقد أنه يعود إلى الأسرة 26/30 بتاريخ يتراوح بين 664-342 قبل الميلاد، ويُقدر ثمنه بين 5 إلى 8 آلاف جنيه استرليني.

لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول المزاد المقبل الذي ستعقده دار كريستيز، ومن المتوقع أن يجتذب هذا المزاد اهتمامًا كبيرًا من قبل المهتمين بالآثار القديمة والمجمعين.

دار كريستيز البحر الابيض المتوسط العصور القديمة تابوت خشبي جنيه إسترليني مزادات

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