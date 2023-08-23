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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محطات بحياة خورخي لويس بورخيس..تأثر بالثقافة العربية والإسلامية وتحدى العمى في سن مبكرة

خورخي لويس بورخيس
خورخي لويس بورخيس

في مثل هذا اليوم من عام 1899، ولد خورخي لويس بورخيس، أحد أبرز كتاب القرن العشرين. ولد بورخيس في بوينس آيرس، الأرجنتين، ونشأ في أسرة ثرية ذات خلفية ثقافية رفيعة، بدأ بورخيس الكتابة في سن مبكرة، وسرعان ما أصبح أحد أشهر الأدباء في أمريكا اللاتينية.

أسلوب أدبي مميز

اشتهر بورخيس بأسلوبه الأدبي المتميز، الذي يمزج بين الواقعية والخيال، واهتمامه بالأفكار الفلسفية والميتافيزيقية، كتب بورخيس العديد من القصص القصيرة، والقصائد، والدراسات النقدية، وترجم العديد من الأعمال الأدبية من اللغة الإنجليزية إلى الإسبانية.

أصيب بورخيس بالعمى في سن مبكرة، لكنه لم يستسلم أبدًا لإعاقته، استمر في الكتابة والقراءة، حتى وفاته في عام 1986.

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تأثر بورخيس بالعديد من الثقافات المختلفة، بما في ذلك العربية والإسلامية، وقد ظهرت هذه التأثيرات في أعماله، التي غالبًا ما تتناول موضوعات مثل الهوية، والذاكرة، والوجود.

أكثر الكتاب تأثيرا في القرن العشرين 

يُعد بورخيس أحد أكثر الكتاب تأثيرًا في القرن العشرين، فقد أثرت أعماله على العديد من الكتاب والفنانين، ولا يزال لها تأثير قوي على الثقافة العالمية.

في ذكرى بورخيس، نتذكر هذا الكاتب العظيم الذي ترك بصمة لا تمحى على الأدب العالمي.

بورخيس الثقافات المختلفة الثقافة العربية الدراسات النقدية الأفكار الفلسفية أمريكا اللاتينية

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