نشرة المرأة والصحة.. حلقت شعرها.. أسما شريف منير تثير ضجة من الكوافير| شاهد.. خلي بالكم.. دودة في الرنجة تسبب سرطان المريء

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
خلي بالكم.. دودة في الرنجة تسبب سرطان المرئ
يعشق الكثير من المصريين تناول الرنجة ولكن هناك بعض الاخطاء عند تناولها التي يمكن ان تصيبك بالامراض وتسبب الوفاة
هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى
نشرت هيئة الدواء المصرية على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا جديدا عن قياس الحرارة عن بعد والكشف عن مرض الحمى
حلقت شعرها.. أسما شريف منير تثير ضجة من الكوافير| شاهد
نشرت اسما شريف منير، فيديو جديد لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام