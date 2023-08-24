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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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محافظات

محافظ دمياط تناقش مشروع إنشاء مبنى الديوان العام والنصب التذكارية للشهداء

صدى البلد

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ، إلى جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش بطول ١٤٠٠ متر بداية من حديقة بنت الشاطئ وحتى نقابة المهندسين والذى يشمل إنشاء سور للكورنيش و مقاعد وأعمدة إنارة، وكذلك إنشاء أرصفة وشبكة لصرف مياه الأمطار ، هذا إلى جانب تشجير تلك المنطقة. 

كما تناول الاجتماع أيضًا متابعة موقف تنفيذ النصب التذكاري للشهداء ومناقشة خطة تأثيث وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة الحديثة بما يتواكب مع المعايير الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية، والرؤى المستقبلية و بما يساهم فى ميكنة ورقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان وتطوير تلك المنظومة للوصول إلى أعلى مستوى بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقشت “عوض”، "الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازى ، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، موجهة باستكمال العمل بتلك الخطة والاسراع بها وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق وتابعت أيضًا الموقف التنفيذى لمركز السيطرة وخطة تجهيزه استعدادًا لتشغيله.

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دمياط الخدمات المقدمة للمواطن الخضراء الذكية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الفترة الماضية إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة خطة العمل

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محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى الديوان العام والنصب التذكاري

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