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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس مستقر لنهاية الأسبوع القادم.. الأرصاد تطمئن المواطنين

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد استقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، وسط استمرار التحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

أمطار رعدية على سيناء

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن فرص سقوط الأمطار مازالت موجودة أيضا، خفيفة على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون رعدية أحيانا على مناطق حلايب وشلاتين.

ويشهد الطقس نشاط رياح تكون مثيرة أحيانا للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد.

أما عن حالة الطقس، يستمر حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن ظهور السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تساعد على تلطيف الأجواء  هناك.

حالة الطقس الأيام القادمة

وحول ارتفاع الأمواج في البحرين، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الملاحة في البحر الأحمر حيث تكون حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى ثلاثة أمتار، أما البحر المتوسط حركته خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران إلا ربع.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس هذه الفترة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 33 لـ 35 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 لـ 34 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 39 لـ 42 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 لـ 39 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 44 لـ 45 درجة

وطمأنت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين عن حالة الطقس الأيام القادمة، مؤكده أن استقرار الطقس سوف يستمر حتى نهاية منتصف الأسبوع القادم على كافة أنحاء البلاد، باستثناء نشاط الرياح على مناطق جنوب البلاد المصحوب بأمطار تكون بين الخفيفة والرعدية.

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