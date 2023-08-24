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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| 4 سنوات مدة الدراسة فى كلية الهندسة جامعة القاهرة رسميا.. تقليل الاغتراب 2023.. تعرف على قواعد تنظيم التحويل بين الكليات

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية. 

 

وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى للجان الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

 

اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس ومركز العلوم العربي بالإمارات

وقع الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور أحمد ناصر النعيمي، مدير عام مركز العلوم العربي للخدمات الجامعية والتدريب بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية تعاون بين الطرفين لتسويق وترويج المسارات التعليمية التي تقدمها الجامعة.

 

قرار وزاري.. 4 سنوات مدة الدراسة فى كلية الهندسة جامعة القاهرة رسميا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الوزاري باللائحة الجديدة لكلية الهندسة، في سابقة هي الأولى من نوعها في التعليم الهندسي في مصر، والذي يمكن الطلاب من التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط، لتصبح بذلك هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة، وذلك في إطار حرص الجامعة على سد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.

 

انطلاق فعاليات ملتقى مستقبل أفضل بمشاركة 500 طالب وطالبة من إقليم جنوب الصعيد

شهدت جامعة سوهاج انطلاق الجلسة الافتتاحية لملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع الجامعة، بمشاركة ٥٠٠ طالب وطالبة من جامعات إقليم جنوب الصعيد، والذي يقام تحت شعار "مستقبل أفضل" برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

 

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات «الإنجليزي» بعد توزيعها في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

تشهد الآن جروبات الغش التي تعمل باسم شاومينج على تطبيق تليجرام تداولا لصور أسئلة قيل إنها تخص امتحان  اللغة الإنجليزية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الآن.

 

جامعة حلوان تستقبل وفدًا روسيًا لبحث تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدًا روسيًا من جامعة الصداقة لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات  السياحة والاقتصاد، وتعليم اللغة، بالإضافة إلى مجالات العلوم الإنسانية، وياتى ذلك فى إطار تبادل الخبرات والرؤى وبحث إمكانية زيادة التعاون المشترك من خلال برامج التعليم الدولية المزدوجة وتبادل الطلاب.

 

بالصور.. دفعة من طلاب جامعة الطفل تزور حاسبات عين شمس

استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية دفعة من طلاب جامعة الطفل، في إطار استمرار أنشطة جامعة الطفل بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة و إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي و الدكتورة  نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس ، وذلك  بتنسيق الدكتور تامر مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنى عبد العظيم مدير وحدة الخريجين و منار سلطان المعيدة بالكلية.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة لجميع التخصصات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ينتظر الكثير من الطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023  ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال.

 

تقليل الاغتراب 2023.. تعرف على قواعد تنظيم التحويل بين الكليات

تقليل الاغتراب 2023.. يقبل موقع تنسيق الجامعات 2023 طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.

 

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. كليات قمة تعرف عليها

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات التكنولوجية الحديثة تتطلع إلى تحقيق تحول جذري في مجال التعليم والتدريب، وتمثل هذه الجامعات مركزًا متكاملاً للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، حيث يتم تصميم مسار جديد يكمل المسار الأكاديمي التقليدي، موضحة أن هذا المسار يسعى لاستثمار قوة التكنولوجيا وتطبيقها لمصلحة المجتمع واحتياجاته.

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