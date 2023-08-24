إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشأن أزمة اختفاء عقد إمام عاشور

رد الإعلامي الرياضي إسلام صادق بشكل حاسم على ما تردد في الساعات الماضية حول اختفاء عقد بيع إمام عاشور من نادي الزمالك لنادي ميتلاند الدنماركي من داخل القلعة البيضاء.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "لا صحة لاختفاء عقد امام عاشور من الزمالك ..لانه ببساطه أي عقد يتم وضعه على نظام tms لإتمام انتقال اللاعب لنادي ميتلاند".

وتواصل لجنة الوزارة عملها من أجل إنهاء جميع الأمور قبل تسليم النادي بشكل رسمي إلي اللجنة الثلاثية التي ستتسلم النادي بقيادة حسن موسي وأحمد فؤاد الوطن وأيمن شعراوي وهي اللجنة المكلفة من قبل الوزارة.

وتواجه اللجنة العديد من الصعوبات في ظل وجود أزمات داخل النادي واختفاء العديد من الأوراق الخاصة بالعديد من الأمور المتعلقة بالنادي.