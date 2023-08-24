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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يكشف سبب غياب إمام عاشور عن احتفالية القميص الجديد للأهلي

امام عاشور
امام عاشور

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن سبب غياب إمام عاشور صفقة الاهلي الجديدة عن إعلان تقديم قميص الفريق للموسم الجديد.
وكتب أحمد حسن، عبر حسابه علي فيسبوك “مصدر بالأهلي ”عدم حضور إمام عاشور احتفالية الأمس باعتباره صفقة جديدة ولم يشارك مع الفريق في انتصارات الموسم الماضي.. اللاعب متقبل الأمر ولا توجد أي مشكلة".

وعلي جانب آخر يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالفريق قد غادر القاهرة فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة  سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.

 

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