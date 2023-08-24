عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تحرك غربي صادم .. العالم وأوروبا يرقصان على حافة بركان

أوروبا
أوروبا

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، إن الدفع الغربي لضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع مع روسيا، معربا عن شكه في أن الأطراف المتنازعة في المواجهة استخدمت جميع الأدوات المتاحة لها لتحقيق السلام.

وشدد ساركوزي على أنه يعتقد أن أوكرانيا يجب أن تظل “محايدة” وأن تمتنع عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقال: “هذا ليس الحل. الحل هو أن نناقش، وأن يجلس الناس العقلاء حول الطاولة، وأن نعطي أوكرانيا ضمانات أمنية وأن ننخرط في مناقشة لنرى على الأقل ما إذا كان بإمكاننا الخروج منها بخلاف إبادة أوكرانيا أو روسيا”.

وأضاف: “يمكن تحقيق النصر في الصراع إما عن طريق تدمير عدو، أو إيجاد حل وسط”، داعيا الغرب إلى “التوقف عن الحديث عن شراء الطائرات والذخيرة والدبابات”.

وأوضح أنه “يجب على المجتمع الدولي إيجاد حل يحافظ على مصالح أوكرانيا”، مشيرا إلى أن “روسيا لن تذهب إلى أي مكان، مع أو بدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

أوكرانيا: قوات خاصة نفذت عملية داخل شبه جزيرة القرم ليلا

دفعت 100مليون دولار.. الإمارات تشارك بالقمة الدولية لمنصة القرم في أوكرانيا

وقال ساركوزي: “تحليلي هو أن العالم وأوروبا يرقصان على حافة بركان. يمكن أن تخرج عن السيطرة في أي لحظة. لقد سقط عدد كاف من الوفيات، ويبدو لي أن طريق الدبلوماسية والمناقشة لم يستخدم حتى النهاية وأنه من المناسب الآن استخدامه”.

في الأسبوع الماضي، قال ساركوزي إنه على الرغم من المواجهة الحالية، فإن روسيا سوف تكون دوما جارة أوروبا، مشيرا إلى أن أوكرانيا لابد أن تبقى جسرا بين الاثنين.

أوكرانيا حلف شمال الأطلسي روسيا الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

صور تظهر لأول مرة.. الكشف عن مفاجأة بشأن جسم طائرة قائد فاجنر

مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس | قرار جمهوري بتعيين المستشار فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

أحمد حسن يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

مجموعة بريكس: نؤكد أهمية استمرار مجموعة العشرين في لعب دور المنتدى المتعدد

كسرت محاولات العُزلة| بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن نتائج قمة بريكس

بعد انضمام الدول الجديدة.. وزير الخارجية الروسي يوضح حقيقة تغيير اسم «بريكس»

الرئيس الأوكراني يكشف حقيقة مسؤولية بلاده عن مقتل زعيم فاجنر

عاجل| التعرف على جثة قائد فاجنر ومساعده.. ومفاجأة بشأن تحطم طائرتهما

وصل إلى 25%.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 750 نقطة أساس

بوتين يقود مجموعة فاجنر عقب مقتل زعيمها| تفاصيل

إعلان جوهانسبرج.. بريكس يضع اتفاقية دولية لمنع استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض إجرامية

ترشيحاتنا

سر قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. تضيء لك ظلمة وجمعتان

للطبقة المتوسطة.. 5 سيارات 2023 تبدأ من 300 ألف جنيه| صور

أين يؤدي الرئيس المنتخب في 2024 اليمين الدستورية وما مدة انتخابه؟

لطلاب الدبلومات الفنية 2023 .. خبير يوضح مستقبل الجامعات التكنولوجية

بعد القرار الجمهوري بتعيينه| السيرة الذاتية للمستشار تامر الفرجاني رئيس الرقابة الإدارية

الدولار.. استفادة كبرى لمصر بعد الانضمام لبريكس.. فما هي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

فيديو

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

فيضانات .. هل تصل سحابة سوبر سيل إلى مصر؟ فيديو

ماذا سيحدث للدولار؟ | توابع انضمام مصر للبريكس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

اﻟﻤﺰﻳﺪ