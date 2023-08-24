بسبب تحرك غربي صادم .. العالم وأوروبا يرقصان على حافة بركان

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، إن الدفع الغربي لضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع مع روسيا، معربا عن شكه في أن الأطراف المتنازعة في المواجهة استخدمت جميع الأدوات المتاحة لها لتحقيق السلام.

وشدد ساركوزي على أنه يعتقد أن أوكرانيا يجب أن تظل “محايدة” وأن تمتنع عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وقال: “هذا ليس الحل. الحل هو أن نناقش، وأن يجلس الناس العقلاء حول الطاولة، وأن نعطي أوكرانيا ضمانات أمنية وأن ننخرط في مناقشة لنرى على الأقل ما إذا كان بإمكاننا الخروج منها بخلاف إبادة أوكرانيا أو روسيا”.

وأضاف: “يمكن تحقيق النصر في الصراع إما عن طريق تدمير عدو، أو إيجاد حل وسط”، داعيا الغرب إلى “التوقف عن الحديث عن شراء الطائرات والذخيرة والدبابات”.

وأوضح أنه “يجب على المجتمع الدولي إيجاد حل يحافظ على مصالح أوكرانيا”، مشيرا إلى أن “روسيا لن تذهب إلى أي مكان، مع أو بدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وقال ساركوزي: “تحليلي هو أن العالم وأوروبا يرقصان على حافة بركان. يمكن أن تخرج عن السيطرة في أي لحظة. لقد سقط عدد كاف من الوفيات، ويبدو لي أن طريق الدبلوماسية والمناقشة لم يستخدم حتى النهاية وأنه من المناسب الآن استخدامه”.

في الأسبوع الماضي، قال ساركوزي إنه على الرغم من المواجهة الحالية، فإن روسيا سوف تكون دوما جارة أوروبا، مشيرا إلى أن أوكرانيا لابد أن تبقى جسرا بين الاثنين.