أزمة جديدة.. المهندسين ترفض قرار الأعلى للجامعات بشأن سنوات الدراسة بكلية الهندسة

أزمة جديدة تلوح في الأفق بين نقابة المهندسين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد أزمة المعاهد الغير معتمدة، حيث أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذي يسمح لطلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة التخرج خلال 4 سنوات بدلا من 5، حفيظة المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، معلنا رفضه للقرار والتحرك الفوري لاتخاذ موقف في هذا الشأن من خلال تحويله إلى لجنة التعليم الهندسي داخل النقابة لدراسته وبحثه بشكل متكامل.

طلاب كلية الهندسة

وأكد نقيب المهندسين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فترة 4 سنوات دراسة للهندسة ليست كافية، ومن المفترض أن عدد سنوات الدراسة أمر مستقر عليه منذ سنوات طوال، معقبا: "إذا كانت هناك خطة لتقليل ساعات الدراسة فيجب أن تكون هناك إضافة لساعات تدريبية معتمدة، وبالتالي الخمس سنوات لا بد أن تكون كاملة".

وشدد نقيب المهندسين على التزامه بما يصدر من لجنة التعليم الهندسي من قرارات بشأن تقليل سنوات الدراسة داخل كليات الهندسة، والدعوة بعدها لعقد جلسة للمجلس الأعلى للنقابة للنظر فيما يراه مناسبا من قرارات، نافيا أن يكون جرى أي تواصل مع وزير التعليم العالي في هذا الشأن.

فيما كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن صدور القرار الوزاري باللائحة الجديدة لكلية الهندسة، والذي يمكن الطلاب من التخرج بعد 4 سنوات دراسية فقط، لتصبح بذلك هندسة القاهرة أول كلية هندسة حكومية تتيح للطالب إمكانية التخرج في أربع سنوات من خلال برامجها التخصصية الحديثة، وذلك في إطار حرص الجامعة على سد الفجوة المعرفية والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن اللائحة الجديدة لكلية الهندسة، من المُقرر بدء العمل بها مع بداية العام الدراسي الجديد 23/ 2024، وتتضمن العديد من المميزات، أهمها إمكانية التخرج بعد الانتهاء من متطلبات التخرج دون التقيد بعدد محدد من سنوات الدراسة، والسماح للطالب بالدراسة بالخارج سواء عام دراسي كامل طبقا لشروط محددة أو أطول من عام دراسي في حال وجود اتفاقيات ثنائية مع جامعات دولية، بالإضافة إلى السماح بعمل فصل دراسي كامل بالصناعة طبقا لشروط محددة.

هندسة جامعة القاهرة

وأكد الخشت، أن الجامعة لها السبق في مواكبة التطورات العالمية في التعليم الهندسي، وتقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات لتقديم تعليم عالي الجودة في تخصصات غير نمطية ونظام دراسي حديث لاستهداف خريج متميز يستطيع أن يواكب سوق العمل العالمية والإقليمية والمحلية، مشيرًا إلى تقدم ترتيب برنامج هندسة البترول ضمن أفضل 50 تخصصًا على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة الـ40 على مستوى العالم، وهو أفضل التخصصات أداءً وأعلاها ترتيبًا في كافة التخصصات المصرية.

الدكتور حسام عبد الفتاح عميد هندسة القاهرة، كشف تفاصيل القرار الوزاري لطلاب كلية الهندسة بالتخرج خلال 4 سنوات بدلا من 5، مؤكدًا أنه رسميا صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ لائحة كلية الهندسة جامعة القاهرة 23 / 2024.

وأشار عميد هندسة القاهرة في تصريحات صحفية، إلى أنه رسميا يمكن لأول مرة لطلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بالتخرج في 4 سنوات، وذلك للطلاب الذين يدرسون بالنظام العادي ونظام الساعات المعتمدة، متابعا: أنه يمكن للطالب المتوسط أن يتخرج في 4 سنوات، أما في نظام الدراسة العادي باللائحة الجديدة يمكن للطالب المتفوق الانتهاء من الدراسة 4 سنوات بدلا من 5، قائلًا: "جميع الطلاب يمكنهم التخرج في 4 سنوات ولكن نظام الساعات المعتمدة أسهل في الدراسة".

أوضح أن الاختلاف بين نظام الساعات المعتمدة ونظام العادي باللائحة الجديدة، هو 5 ساعات دراسة بين النظام العادي في اللائحة الجديدة ونظام الساعات المعتمدة، مضيفا أن كلية الهندسة جامعة القاهرة هي الكلية الحكومية الأولى التي يصدر لها قرار وزاري بـ اللائحة الجديدة، متابعًا: "هناك عدد من الكليات التي تقدمت لتعديل اللائحة ولكن لم يصدر لها القرار".

وجدير بالذكر أنه فى عام 2006 بدأ استحداث الدراسة فى مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة في تخصصات حديثة وبينية، حيث يساهم فيها الطالب في تكلفة دراسته، فيما تم الإعلان عن فتح باب التقديم للعرب والأجانب للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بدءا من سبتمبر 2007 للحصول على درجة البكالوريوس في عدد من العلوم الهندسية.