بعد التفاصيل.. تعليق مفاجئ من وزير الخارجية السعودي على انضمام المملكة لبريكس

أدلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، بتصريح مفاجئ على قرار انضمام السعودية إلى مجموعة بريكس، إلى جانب خمس دول أخرى هي مصر والإمارات وإيران والأرجنتين.

وقال وزير الخارجية السعودي إن انضمام المملكة إلى أي تحالف أو تكتل سيكون إضافة مهمة لها، مضيفا أن الرياض تنتظر التفاصيل من منظمو "بريكس" بشأن طبيعة العضوية لتتخذ القرار المناسب، بحسب تصريحاته لفضائية "الشرق".

وأكد "بن فرحان" أن مشاركة السعودية ووجودها في أي تكتل يعزز من التنافسية بحكم حجم اقتصاد المملكة وموقعها، لافتا إلى أن المملكة تركز في سياستها الخارجية على بناء شراكات اقتصادية لدعم مسيرة التنمية.

وأوضح أن نظرة السعودية لـ"بريكس" ولكل الشراكات تأتي من نظرتنا لتعزيز الاقتصاد ودعم التنمية.

وتوصل زعماء دول البريكس إلى قرار بقبول بتوسيع المنظمة وقبول ستة دول هي مصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين، وستفعل العضوية رسميا اعتبارا من الأول من يناير 2024.