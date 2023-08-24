جينفير لوبيز تستعرض أناقتها بإطلالة كلاسيك

خطفت النجمة العالمية جينفير لوبيز، أنظار متابعيها في أحدث اطلالة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت جينفير لوبيز بإطلالة كلاسيك جذابة وتركت خصلات شعرها الاشقر القصير منسدلة بشكل انسيابي علي كتفيها، مع ميك أب ناعم أبرز جمال ملامحها.



وتستعد الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز لبطولة فيلم الخيال العلمي المثير Atlas الذي تنتجه نتفليكس ويخرجه الكندي براد بايتون، حسبما ذكر موقع فاريتي.

وتلعب جينيفر لوبيز في فيلم Atlas دور شخصية تمثل الأمل الأخير للبشرية لإنقاذها من روبوت قرر إنهاء الإنسانية، وتتعاون مع أكثر شيء تخشاه في حياتها لإنقاذ العالم.