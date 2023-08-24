عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بملابس لافتة.. مي حلمي تثير الجدل في دبي| شاهد

مى حلمي
مى حلمي

خطفت مي حلمي الأنظار بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها في دبي وهي تستمتع بالأجواء على البحر، وكعادتها شاركت متابعيها صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وبدت مي حلمي في الصورة، بإطلالة ملفتة  مرتدية فستاناً فضفاضا ومكشوفا باللون الفوشيا وهو ما جعل إطلالتها مثيرة، ووضعت لمسات من الماكياج اللافت لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها.


من هي مي حلمي؟

مي حلمي، مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى على شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلى فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجما من نجوم الرياضة لمحاورته.

IMG_٢٠٢٣٠٨٢٤_٠٥٥٢٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٤_٠٥٥٢٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٤_٠٥٥١٥٨
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٤_٠٥٥١٥٨
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٤_٠٥٥١٣٠
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٤_٠٥٥١٣٠

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح الأغلى في تاريخ الدوري السعودي| اتحاد جدة وافق على شرط “مو” الوحيد.. والإعلان خلال ساعات

ثورة تصحيح في الزمالك| السر وراء إيقاف المسئولين العشرة في النادي.. قرارات نارية للجنة الثلاثية

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

بعد انضمام مصر لـ بريكس.. ما مستقبل سعر الدولار في 2024؟

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

الكشف عن أكبر مشروع مصري بالقرب من الجيزة بتكلفة 500 مليار جنيه

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يحذر من السحرة والدجالين: يستغلون الأموال وينتهكون الأعراض

فقدان الوزن.. أستاذ أمراض باطنة يضع روشتة لعلاج مرض السكر

الخارجية الروسية تكشف أهمية انضمام مصر وإثيوبيا إلى بريكس

الأمين المساعد لحزب التجمع لـ صدى البلد: اتفاق حول قوانين الأحوال الشخصية والحبس الاحتياطي والتأمين الصحي في الحوار الوطني لإرسالها لمجلس النواب.. وخلاف لم يحسم حتى الآن بشأن شكل النظام الانتخابي

مفاجأة من الحكومة تهوي بأسعار الذهب خلال الأيام القادمة.. ماذا فعلت؟

عقوبته السجن لمدة عام.. السعودية تحذر من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب تأجيل المدارس.. روشتة طبية لمنع انتشار فيروس إيريس

50 صورة من السجادة الحمراء لمهرجان الدراما في العلمين الجديدة| شاهد

طعم حكاية .. طريقة عمل فشار بالسكر والعسل

هؤلاء الاشخاص الاكثر عرضه للإصابة بالسرطان

فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

مفاجأة في تحطم طائرة فاجنر والكشف عن القائد الجديد | تفاصيل

تفاصيل قرارات جمهورية اليوم في هذا الشأن .. فيديو

مشهد مرعب .. شاب عربي يحمّم أسدًا في مغسلة سيارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ