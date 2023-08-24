بملابس لافتة.. مي حلمي تثير الجدل في دبي| شاهد

خطفت مي حلمي الأنظار بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها في دبي وهي تستمتع بالأجواء على البحر، وكعادتها شاركت متابعيها صورة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وبدت مي حلمي في الصورة، بإطلالة ملفتة مرتدية فستاناً فضفاضا ومكشوفا باللون الفوشيا وهو ما جعل إطلالتها مثيرة، ووضعت لمسات من الماكياج اللافت لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها.



من هي مي حلمي؟

مي حلمي، مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى على شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلى فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجما من نجوم الرياضة لمحاورته.