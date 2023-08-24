كلوي كارداشيان تستعرض جمالها وأنوثتها بإطلالة جريئة

خطفت نجمة تليفزيون الواقع الامريكي "كلوي كاردشيان"، الأنظار بصور جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بدت كاردشيان في الصور بإطلالة جريئة، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الاشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



ومؤخرًا احتفلت "كلوي كارداشيان" نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بوصول عدد متابعيها إلى 280 مليون متابع عبر انستجرام حيث تحظى بمتابعات كبيرة من جانب جمهورها.



كلوي كارداشيان هي نجمة تليفزيون للواقع وعارضة شهيرة وممثلة بدأت عملها في 2007، واكتسبت شهرتها منذ مشاركتها في برنامج «KEEPING WITH THE KARDASHIAN» مع شقيقتيها "كيم" و"كورتني" وأختيها "كايلي جينر" و"كيندال جينر".