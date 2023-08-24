نيللي مقدسي تبرز أنوثتها بفستان لافت

شاركت النجمة اللبنانية نيللي مقدسي أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت نيللي مقدسي بإطلالة أنوثية لافتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا ومكشوفا، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بعفوية وراء ظهرها ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع لون الأحمر في الشفاه.

يذكر أن المطربة نيللى مقدسى طرحت مؤخرا فيديو كليب جديد بعنوان "الحلو طل" من كلمات وألحان زياد جمال وتوزيع ألبير بويادجيان، وتم تصوير الكليب فى لبنان تحت إشراف المخرجة رندلى قديحة.

والأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرجة رندلي قديح وحرصت نيللي في الكليب على أن تعيد لجمهورها أجوء الكليبات التي اشتهرت بها من الاستعراضات المبهرة وظهورها بأكثر من لوك بالكليب.

من جهة أخري تضع نيللي بصماتها النهائية على أكثر من أغنية من ألبومها الجديد والذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية والخليجية.

أحدث أعمال المطربة اللبنانية كان كليب "لا تكبر راسك" والذي تم طرحه في بداية عام ٢٠٢٣.