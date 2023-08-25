رسميًا .. برشلونة يعلن تمديد عقد تير شتيجن حتى 2028

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تمديد عقد الألماني تير شتيجن، حارس مرمى الفريق، حتى 2028.



وقال النادي الإسباني في بيان رسمي، اليوم الجمعة: "أقيمت مراسم مراسم قائد برشلونة الثاني تيرشتيجن، اليوم الجمعة، في مكاتب نادي سبوتيفاي كامب نو، بحضور الرئيس خوان لابورتا".



وأضاف: "توصل نادي برشلونة الإسباني واللاعب مارك تير شتيجن إلى اتفاق لتجديد عقده حتى 30 يونيو 2028. وتم تحديد الشرط الجزائي في إنهاء العقد بمبلغ 500 مليون يورو".



كانت تقارير صحفية، أكدت "مؤخرا" أن شتيجن قدم تضحية كبيرة، بالموافقة على تأجيل جزء كبير من الراتب في أول موسمين إلى آخر موسمين من العقد الجديد.



وسيساهم قرار شتيجن نادي برشلونة الإسباني في حل جزء من الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي الكتالوني.