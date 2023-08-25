زوجة لاعب الزمالك السابق تستعرض جمالها من أمام المرآة

شاركت ميرڤا زوجة التونسي حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق متابعيها أحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها على موقع تتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت ميرفا الانظار بإطلالة مثيرة أمام المرآة وهي وتستعرض جمالها وأناقتها مرتدية فستان مكشوف باللون الأسود وقامت بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة على ظهرها وأكتافها، وهو ما تناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ و إطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.