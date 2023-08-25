بفستان أبيض.. ريهام سعيد تسحر العيون بمهرجان القاهرة للدراما

خطفت الإعلامية ريهام سعيد أنظار المتابعن بإطلالة رقيقة اثناء مشاركتها فى مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، بمدينة العلمين الجديدة.

ظهرت ريهام سعيد وهي ترتدي فستان طويل ابيض ورقيق، ومن الناحية الجمالية أعتمدت ريهام علي الميكب الهادي الذي ابرز جمالها بشكل انيق نال اعجاب الجمهور.

ونشرت ريهام سعيد مجموعة صور من الإطلالات المميزة التي ظهر بها نجوم ونجمات الفن في حفل المهرجان، والتي أثارت إعجاب الجميع.

وعُرض مؤخرا للفنانة ريهام سعيد مسلسل "بعد النهاية"، والذي يضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم نرمين الفقي، هالة فاخر، أحمد سعيد عبد الغنى، جيهان خليل، وصبرى عبد المنعم، م والعمل من تأليف فداء الشندويلى، إخراج وائل فهمى عبد الحميد.

يذكر أن ريهام سعيد شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "انحراف" بطولة الفنانة روجينا، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

كما شاركت في مسلسل "وادي الجن" الجزء الثاني، بطولة صالح عبد النبي، عبد الرحمن اليماني، تأليف محمد هشام عبية، إخراج حسام الجوهري.