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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أفضل خدمات VPN المجانية في 2023 لإخفاء هويتك الإلكترونية.. المؤسسات الكبرى تمنع ChatGPT من التسلل لصفحاتها لخطورته على أمن البيانات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تبدأ من 3 آلاف جنيه.. أرخص 5 تلفزيونات ذكية في مصر

أرخص ٥ تلفزيونات ذكية في مصر.. يرغب الكثيرون في شراء أرخص الشاشات الذكية لأسباب متعددة مثل الإستخدام الخفيف كوضعها في شقة المصيف أو لأماكن العمل كالمحلات والمنازل خوفا من شراء شاشات غالية قد تهلك سريعا، فإذا كنت تفضل شراء شاشة رخيصة سوف نستعرض لك خلال مقالنا التالي أرخص ٥ تلفزيونات ذكية في مصر.

 

قريبا .. هترد على رسايل الـ Gmail بالرموز التعبيرية

بين الحين والآخر تدفع "جوجل" Google مزيجا من الترقيات والتحسينات على تطبيقاتها المختلفة لتظل منافسا قويا في عالم التكنولوجيا الرقمية الذي يتطور بسرعة البرق، وأحدث خطوة في استراتيجة التحديث المستمر تضمين الـ Gmail بالرموز التعبيرية.

 

ريلمي تستعد لإطلاق هاتفها Realme C51.. اعرف مواصفاته

أطلقت شركة "ريلمي" Realme الصينية مؤخرًا هاتفها الذكي طراز C51 في كلا من تايوان وإندونيسيا، ومن المرجح أن تكون الهند هي المحطة التالية للجهاز الجديد.

 

تخفي هويتك الإلكترونية .. أفضل خدمات VPN المجانية في 2023

أصبحت إحدى تطبيقات الأمان الأكثر استخداما في العصر الرقمي الحالي هو استخدام الـ VPN الذي يوفر طبقة حماية إضافية، ومعناها باللغة العربية "الشبكة الافتراضية الخاصة" التي تخفي هويتك الحقيقة وأنت تتصفح مواقع الويب لتكون محميا.

 

منافسة OpenAI.. شركة Hugging Face الناشئة مركز تلاقي عمالقة التكنولوجيا

تمكنت شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي ناشئة تدعى Hugging Face، ومقرها نيويورك، من جمع تمويلات تقدر بـ 235 مليون دولار وحازت على تقييم قدره 4.5 مليار دولار من بعض أكبر شركات التكنولوجيا.

 

خطر على أمن البيانات.. المؤسسات الكبرى تمنع ChatGPT من التسلل لصفحاتها

سارعت العشرات من الشركات الكبرى والتي شملت أسماء لامعة منها أمازون ونيويورك تايمز إلى حظر GTBot، وهي الأداة التي أعلنت عنها مؤخرا شركة  أوبن إيه آي  OpenAI الأمريكية والتي تستهدف مسحمواقع الويب بحثًا عن البيانات التي سيتم تغذيتها إلى برنامج الدردشة الشهير ChatGPT.

OpenAI ChatGPT VPN Realme ريلمي Gmail

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