عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جرأة وأنوثة.. نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. صور

نورهان منصور
نورهان منصور

خطفت الفنانة نورهان منصور أنظار متابعيها فى أحدث إطلالتها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت "منصور" بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان مطرز ومكشوف باللون اللبني واعتمدت تسريحة شعر بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

يذكر أن نورهان منصور من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.

وشاركت نورهان منصور مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، بطولة أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدي الميرغني، ويزو، مريم البحراوى، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور،شريف حسنى، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان محمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي.

“نصيبي وقسمتك” 

كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة،ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

حكاية بدلة جديدة

تدور أحداث حكاية “بدلة جديدة” حول يوسف البطل الذي يقوم بصناعة جهاز هولوجرام يستطيع تحويل نسخة طبق الأصل من الإنسان يقوم بتجربة الجهاز عن طريق نسخة من والدته وزوجته ملك، وتتوفى زوجته ملك ووالدته بسبب حادث اختناق، ليلجأ يوسف إلى جهاز الهولوجرام حتى لا يشعر بغيابها، ويقنع ابنته لارا بأن والدتها لم تمت، ويُعرفهاعلى نسخة الهولوجرام، وتكتشف ذلك فرح توأم زوجته ملك، وتنهار، وتطلب منه أن يتوقف عن فعل ذلك.

IMG_٢٠٢٣٠٨٢٥_٠٢٤٨٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٥_٠٢٤٨٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٥_٠٢٤٨٢٠
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٥_٠٢٤٨٢٠
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٥_٠٢٤٨١٠
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٥_٠٢٤٨١٠

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

مِرات صاحبي الأجنبية .. اعترافات مثيرة لرجل الأعمال المتهم بتهريب الآثار

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

ترشيحاتنا

«البيئة» تبحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة كـ«منحة صينية لمصر»

المفتى: فهم الشرع يكون منقوصا إذا كان العالم معزولًا عن الواقع

«الباز» يكشف دلالات مهرجان الدراما الثاني في العلمين.. وتكريم الشيخ صالح كامل

بسبب شاكوش وبيكا وعمر كمال|رسالة نارية من محمد موسى لـ مصطفى كامل

«شيشة» عمر كمال تخرج محمد موسى عن شعوره: الحقوا أولادنا في خطر

حافظوا على الدولة الوطنية.. المفتي: لا فرق بين قيمة حب الوطن والدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على خطى درة وياسمين صبري.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بتسريحة شعرها

طريقة عمل بيتي فور باللوز في المنزل

يقترب من ربع مليون جنيه..سعر فستان نانسي عجرم في اليونان يثير الجدل

جمبسوت بالورود .. هيفاء وهبى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية.. شاهد

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

سيدة داخل الطائرة.. تفاصيل جديدة عن مقتل قائد فاجنر في طائرة الموت

المجني عليه أخفى الأدلة.. إمرأة تعتدي على زوجها بأداة مطبخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ