عاجل
برلمانى: تصنيع السيارات داخل مصر يجعلها سوقا رائجة أمام الدول فضل قضاء حوائج الناس| من أهم القربات إلى الله تعالى .. الفطرة الإنسانية السوية تدعو إليها.. سبيل للنجاة وتفريج الكربات في الدنيا والآخرة أخبار التعليم|حسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية.. نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. مفاجأة بشأن كليات الطب والهندسة.. جامعة القاهرة تحذر الطلاب انتشرت بفعل الرياح.. الحرائق تجتاح غابات تونس إنجي أبو السعود تكشف سر استعانة فريق عمل «سفاح الجيزة» بأطباء نفسيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|حسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية.. نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. مفاجأة بشأن كليات الطب والهندسة.. جامعة القاهرة تحذر الطلاب

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كله هينزل المدارس ومفيش تأجيل |التعليم تحسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 في المدارس لوقف الجدل وتكذيب جميع الشائعات المثارة على وسائل التواصل الإجتماعي والتي تحاول الترويج لفكرة تأجيل العام الدراسي أو تحويله إلى أونلاين بعد ظهور متحور EG5 في مصر.

نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. مفاجأة بشأن كليات الطب والهندسة
تنسيق الجامعات الأهلية 2023 أصبح من أكثر الأشياء التي تتصدر محرك البحث الشهير جوجل حيث قام العديد من الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلي محرك جوجل أيضا، بالبحث عن الجامعات الأهلية وعن نتائج تنسيق الجامعات الأهلية.

مشهد ساحر.. لؤلؤة المجموعة الشمسية تظهر في سماء مصر
عشاق ومحبين عالم الفلك مع ظاهرة فلكية فريدة ومتميزة يوم الأحد القادم عندما يكون كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" فى مقابلة الشمس، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

تنسيق الجامعات 2023 | الأوراق المطلوبة من الطلاب المرشحين لـ حلوان الأهلية
أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن الأوراق المطلوب إحضارها من طلاب الثانوية العامة 2023 المرشحين لجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي 2023/2024 (المسددين للمصروفات الادارية والقسط الاول من المصروفات الدراسية ) وفقا للموعد الذي سيتم تحديده لهم على موقع التقديم الإلكتروني (صفحة الطالب ).

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: تعيين 6 معيدين جدد من أوائل الدفعة
قرر الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، تعيين 6 من اولى دفعات الجامعة معيدين بالجامعة، بواقع 2 لكل قسم من الأقسام الثلاثة التي بدأت بها الجامعة من أوائل الدفعات، وتعد أولى دفعاتها وهم برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

غير مسئولين… جامعة القاهرة تحذر الطلاب من الجروبات المجهولة على واتساب
حذر اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة، من جروبات الواتساب التى يتم إنشاؤها باسم الكلية، للنصب على الطلاب الجدد .

تنسيق الجامعات 2023 .. تسجيل رغبات المرحلة الثالثة عبر هذا الرابط
تنسيق المرحلة الثالثة … تعتبر الكلمة الأكثر بحثا على محركات البحث المختلفة و يتساءل طلاب الثانوية العامة عن موعد انطلاق تنسق المرحلة الثالثة وذلك لكتابة رغباتهم.

الأخبار التعليمية المدارس ومفيش تأجيل التعليم العام الجديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023 تنسيق الجامعات الأهلية تنسيق الجامعات 2023 جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

الخير على الأبواب| عرش الدولار ينهار بعد البريكس.. 10 فوائد لانضمام مصر للتحالف الاقتصادي

حلم يراود الرئيس السيسي منذ 6 سنوات.. هل نجحت مصر في تحقيقه؟

أنباء عن انفصال شيرين وحسام حبيب.. مصدر يكشف الحقيقة

مِرات صاحبي الأجنبية .. اعترافات مثيرة لرجل الأعمال المتهم بتهريب الآثار

معدّاش يوم على جوازهم | سخّان الحمّام ينهي حياة رامي ومنار بالغربية

مصرع عائلة وزير عربي في حادث سير| تفاصيل

كل مرة 3 أو 4 دقائق.. اعترافات صادمة لـ ابنة البلوجر أم زياد في التحقيقات

ترشيحاتنا

خبير يطالب بتسجيل مقتنيات الأديرة ضمن الآثار| تعرف على السبب

«براحة علينا».. تامر أمين يوجه رسالة لـ رضا البحراوي بعد مولوده التاسع

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية وغزة

تشيلسي يكتسح لوتون تاون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ليب موتور T03 موديل 2023 أصغر سيارة كهربائية في مصر.. اعرف سعرها

انتشرت بفعل الرياح.. الحرائق تجتاح غابات تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

انتبهي إلى هذه النصائح.. كيف يتم علاج السخونة عند الأطفال؟

هيتقل ويطول؟.. اعرف تأثير حلاقة أسما منير على شعرها

بسبب مربية طفلتهما.. هجوم حاد على بلوجر وزوجها | ما القصة؟

فيديو

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في موسم الجيمرز بالسعودية.. شاهد

توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية.. شاهد

الجمهور يحاصر محمد إمام في شوارع الغردقة بسبب فيلم الأستاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ