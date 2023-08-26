أخبار التعليم|حسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية.. نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. مفاجأة بشأن كليات الطب والهندسة.. جامعة القاهرة تحذر الطلاب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كله هينزل المدارس ومفيش تأجيل |التعليم تحسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 في المدارس لوقف الجدل وتكذيب جميع الشائعات المثارة على وسائل التواصل الإجتماعي والتي تحاول الترويج لفكرة تأجيل العام الدراسي أو تحويله إلى أونلاين بعد ظهور متحور EG5 في مصر.

نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. مفاجأة بشأن كليات الطب والهندسة

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 أصبح من أكثر الأشياء التي تتصدر محرك البحث الشهير جوجل حيث قام العديد من الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلي محرك جوجل أيضا، بالبحث عن الجامعات الأهلية وعن نتائج تنسيق الجامعات الأهلية.

مشهد ساحر.. لؤلؤة المجموعة الشمسية تظهر في سماء مصر

عشاق ومحبين عالم الفلك مع ظاهرة فلكية فريدة ومتميزة يوم الأحد القادم عندما يكون كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" فى مقابلة الشمس، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

تنسيق الجامعات 2023 | الأوراق المطلوبة من الطلاب المرشحين لـ حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن الأوراق المطلوب إحضارها من طلاب الثانوية العامة 2023 المرشحين لجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي 2023/2024 (المسددين للمصروفات الادارية والقسط الاول من المصروفات الدراسية ) وفقا للموعد الذي سيتم تحديده لهم على موقع التقديم الإلكتروني (صفحة الطالب ).

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: تعيين 6 معيدين جدد من أوائل الدفعة

قرر الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، تعيين 6 من اولى دفعات الجامعة معيدين بالجامعة، بواقع 2 لكل قسم من الأقسام الثلاثة التي بدأت بها الجامعة من أوائل الدفعات، وتعد أولى دفعاتها وهم برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

غير مسئولين… جامعة القاهرة تحذر الطلاب من الجروبات المجهولة على واتساب

حذر اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة، من جروبات الواتساب التى يتم إنشاؤها باسم الكلية، للنصب على الطلاب الجدد .

تنسيق الجامعات 2023 .. تسجيل رغبات المرحلة الثالثة عبر هذا الرابط

تنسيق المرحلة الثالثة … تعتبر الكلمة الأكثر بحثا على محركات البحث المختلفة و يتساءل طلاب الثانوية العامة عن موعد انطلاق تنسق المرحلة الثالثة وذلك لكتابة رغباتهم.