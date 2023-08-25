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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تستمر في إبهار متابعيها بإطلالاتها

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين الخطيب، في الصور، وهي ترتدي فستان قصير باللون الأبيض، وحذاء ذو كعب عال، واعتمدت علي ميكاب بسيط ليبرز ملامحها وكان شعرها منسدلًا علي كتفيها، واعتمدت علي إكسسوارات باللون الذهبي.


والجدير بالذكر أن ياسمين الخطيب خاضت أول تجربة سينمائية لها، من خلال مشاركتها في فيلم " 2 طلعت حرب" الذي عرض ضمن مهرجان الأقصر، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم أبرزهم أحمد مجدي، محمود قابيل، ياسمين الخطيب،  سمير صبري، أحمد وفيق، شيري عادل، دلال عبدالعزيز، ومن إخراج مجدي أحمد علي.

معلومات عن ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب كاتبة وفنانة تشكيلية ومذيعة مصرية، وهي ابنة الكاتب سيد عبد اللطيف الخطيب، وكانت في أولى مسيرتها المهنية تعمل ككاتبة مقال في بعض الصحف مثل "صحيفة الدستور، والأحرار، والأخبار، وصحيفة الوطن" ثم وصلت أن تكون رئيسة القسم الاجتماعي في جريدة "صوت الأمة"، ومن مؤلفاتها "التاريخ الدموي"، "ست الحسن"، "كنت في رابعة".

ياسمين الخطيب ومجال الإعلام

كانت "ياسمين الخطيب" مقدمة لفقرة ثقافية على قناة "روتانا مصرية" وشاركت في تقديم برنامج "من الآخر مع الإعلامي "تامر أمين" ثم بعدها عملت في مجموعة قنوات النهار.

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IMG_٢٠٢٣٠٨٢٥_٠٣٤٥٥٨
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٥_٠٣٤٥٥٠
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٥_٠٣٤٥٥٠

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