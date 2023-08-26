سارة الحسيني: صناعة التجميل تتغير كل يوم وغرضها حل المشكلات| فيديو

قالت الدكتورة سارة الحسيني استشاري أمراض الجلدية والتجميل والليزر ، إن التجميل شغل شاغل لكل البنات والسيدات لمعالجة المشكلات ، لافتة إلى أن صناعة التجميل تختلف كل يوم عن الاخر .

وتابعت الدكتورة سارة الحسيني ، عبر لقائها لبرنامج " طبيب البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن التجميل لا يعنى تشابه كافة السيدات مع بعضها ، لافتة : " التجميل يتجه لضبط بروفايل الوش دون تغير الملامح وابراز الجمال ".

وأردفت الدكتورة سارة الحسيني، أن البوتوكس عبارة عن بروتين يتم حقنه في أماكن محددة لازالة التجاعيد التعبيرية ، والابتسامة اللثوية .