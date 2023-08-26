تدريبات بدنية شاقة لـ زيزو في الجيم استعدادا للموسم الجديد

حرص أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك علي مشاركة جمهوره صورة جديدة عبر حسابة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .



وظهر زيزو من الجيم و هو يستعرض لياقته البدنية بتمارين رياضية ، مما حاز على إعجاب متابعيه.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وقرر المدير الفني خوض مباراتين وديتين في ختام معسكر الأبيض المقرر إقامته في السادس من أكتوبر بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

وعقد المدير الفني اجتماعات في الآونة الأخيرة مع أفراد جهازه المعاون لمناقشة ملامح فترة الإعداد للموسم المقبل.

وكان أوسوريو منح لاعبي الزمالك راحة سلبية عقب مشاركة الفريق في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية قبل بداية فترة الإعداد مطلع الشهر المقبل.