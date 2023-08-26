أشهر سيارة عائلية بـ 7 مقاعد موديل 2023 .. وسعرها الجديد

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر من اشهر السيارات العائلية داخل السوق المصري بين موديلات 2023، حيث تحظى بعلامة الصانع الياباني، مع باقة من التجهيزات، بالاضافة إلى مساحة داخلية تتسع إلى 7 مقاعد، وسعر رسمي يصل إلى مليون جنيه للفئة عالية التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة العائلية الاشهر في مصر "ميتسوبيشي اكسابندر" موديل 2023

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

مواصفات السيارة العائلية ميتسوبيشي اكسابندر

وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

نظام إيموبليزر ضد السرقة.

حساسات ركن خلفية.

اضاءة نهارية LED.

جنوط 16 بوصة.

شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

مقود حركة مالتي فانكشن.

بلوتوث ونظم صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات.

خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

كاميرا خلفية.

مكيف هواء.

زجاج كهربائي.

سنترا لوك.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

محرك السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

4 سلندر رباعي الاسطوانات سعة 1500 CC.

القوة الاجمالية للمحرك 104 حصان و141 نيوتن/متر.

ناقل سرعات من 4 نقلات أوتوماتيكية.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 13.8 ثانية.

السرعة القصوى 170 كيلومتر/ساعة.

الجر الامامي.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 في مصر