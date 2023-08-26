أشهر سيارة عائلية بـ 7 مقاعد موديل 2023 .. وسعرها الجديد

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر من اشهر السيارات العائلية داخل السوق المصري بين موديلات 2023، حيث تحظى بعلامة الصانع الياباني، مع باقة من التجهيزات، بالاضافة إلى مساحة داخلية تتسع إلى 7 مقاعد، وسعر رسمي يصل إلى مليون جنيه للفئة عالية التجهيزات.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة العائلية الاشهر في مصر "ميتسوبيشي اكسابندر" موديل 2023
مواصفات السيارة العائلية ميتسوبيشي اكسابندر
- وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.
- فرامل ABS مانعة للانغلاق.
- برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
- نظام إيموبليزر ضد السرقة.
- حساسات ركن خلفية.
- اضاءة نهارية LED.
- جنوط 16 بوصة.
- شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.
- مقود حركة مالتي فانكشن.
- بلوتوث ونظم صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات.
- خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.
- زر تشغيل وايقاف المحرك.
- كاميرا خلفية.
- مكيف هواء.
- زجاج كهربائي.
- سنترا لوك.
محرك السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023
- 4 سلندر رباعي الاسطوانات سعة 1500 CC.
- القوة الاجمالية للمحرك 104 حصان و141 نيوتن/متر.
- ناقل سرعات من 4 نقلات أوتوماتيكية.
- تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 13.8 ثانية.
- السرعة القصوى 170 كيلومتر/ساعة.
- الجر الامامي.
سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 في مصر
- الفئة الاولى MIDLINE ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بسعر 940 الف جنيه.
- الفئة الثانية HL ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بسعر مليون جنيه.