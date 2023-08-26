فستان منقوش بالورود.. روان بن حسين تستعرض جمالها بإطلالة جذابة| شاهد

نشرت الفنانة روان بن حسين، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت النجمة الكويتية بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان منقوش بالورود، نالت به إعجاب جمهورها، وانهالت عليها التعليقات.

من هي روان بن حسين

روان بن حسين هي الفاشينيستا وعارضة الأزياء أردنية كويتية الجنسية، ولدت بتاريخ الثلاثين من ديسمبر عام 1996، تعمل في العديد من الأعمال المرتبطة بالموضة والجمال والأزياء، فوق أنها ناشطة بقوة على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما إنستجرام ، وسناب شات، وغيرها من التطبيقات التي تقوم بتبادل الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مع معجبيها وأصدقائها.

أعمال روان بن حسين

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدرب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرًا أغنية "وحدة استثنائية"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".