عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملامح هادئة ومكياج ناعم.. أحدث ظهور لـ صافيناز| شاهد

صافيناز
صافيناز

سحرت الفنانة الاستعراضية صافيناز، جمهورها ومتابعيها، بصور جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتألقت الراقصة صافيناز، في الصور، بإطلالة انيقة، ترتدي ملابس كلاسيك مع مكياج ناعم، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وعلى جانب آخر استضاف الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر قناة دجلة العراقية، الراقصة "صافيناز"، في حلقة مثيرة للجدل.

ويوضح جزء من اللقاء ، رفض الراقصة صافيناز  في حال انجابها لطفلة  ان تمتهن الرقص، بسبب مشقة هذه المهنة المرهقة.

وقالت الراقصة صافيناز أيضا خلال حوارها مع "نزار الفارس" انها تصوم بعض الأحيان في رمضان، مع أصحابها المصريين، وانها تحترم هذا كثيراً.

ودافعت صافيناز عن حقها في التبني، وانها تصلح لتكون أما اكثر من أي سيدة أخرى، ومشيرة إلى انها لم تنجب حتى الان لأنها لم تجد الشخص الذي يستحق ان تجنب منه، وأن امنية حياتها هي تبنى طفل.

وكشفت صافيناز، عبر لقائها مع الإعلامي العراقي "نزار"، أن اكثر مطرب تعشقه هو ماجد المهندس، لافتة إلى انها تحب أغانيه بشدة.

وعن اكثر الأغاني التي تعشق الرقص عليها، قالت الراقصة صافيناز، انها تعش الرقص على اغاني ام كلثوم و عبد الحليم حافظ.

يذكر أن آخر أعمال صافيناز، المُشاركة في بطولة فيلم "أنت حبيبي وبس"، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول "زيكو" الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.

كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

وشاركت في فيلم "أمان يا صاحبي"، بطولة سعد الصغير، ومحمود الليثي، ونرمين ماهر، وعلاء مرسي، وشيماء سيف، وبدرية طلبة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج هاني حمدي.

IMG_٢٠٢٣٠٨٢٦_٠٢١٦٥٦
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٦_٠٢١٦٥٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة لـ الأهلي|جلسة عاصفة بين كولر والإدارة.. و"الأحمر" يسعى لضم معشوق القلعة البيضاء

شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي عن الفريق

صورة بقميص النوم بجوار الجثة| اعترافات سيدة تخلصت من زوجها بعقاقير مضادة للاكتئاب 

نزيف دموي| هل تمارض عمرو وردة لفسخ عقده مع الرجاء؟!.. الفريق المغربي يكشف الحقيقة

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

عوض تاج الدين: المتحور الجديد ليس الأخير لكورونا.. وهذا السلاح فعال لمواجهته

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

يقضي على أزمة أسعار السجائر.. إلزام المحلات بتطبيق هذا القرار الجديد| تفاصيل

ترشيحاتنا

بريكس وسوق النفط العالمي|هل يزيد التكتل من أوجاع الغرب بشأن الذهب الأسود؟

الخارجية التركية تدين بشدة الهجوم على المسجد في مدينة ليماسول بقبرص

الولد عينه راحت.. شاب يطلق النار على طفل في فرح بالخصوص

بعد إعلانه رحيل «القندوسي».. شوبير يثير الجدل بشأن خبر غامض: قريبا

قرار عاجل من التموين بشأن دعم رغيف الخبز.. فيديو

لديك فرصة ولو قل عملك وعلمك.. علي جمعة: 4 أمور ترفعك لأعلى الدرجات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. إطلالة مريم الجندي من مهرجان القاهرة للدراما| شاهد

لو عندك جرثومة المعدة.. احذر هذه الأطعمة

بشرط عدم المبالغة.. فوائد الزنجبيل لمرضى السكري

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ