صفاء سلطان تستعرض جمالها أمام المرآة| شاهد

شاركت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، متابعيها بأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت صفاء سلطان بإطلالة جذابة، تتسم بالبساطة والانوثة على طريقتها الخاصة، لتستعرض أناقتها أمام مرايتها، حيث ارتدت جيب جينز مع بادى كت بدون أكمام، مصمم من قماش الابيض .

واعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

وكان آخر الأعمال التى شاركت فيها صفاء سلطان المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ"، الذي تدور أحداثه في أكثر من قالب مختلف في حارة العطارين بعد هروب عتاب من المنطقة بعدما اتهمها أشقائها في قضية شرف وتتغير حياتها رأسًا على عقب، وآخر يُدعى فوزان مستعد أن يبيع أغلى ما لديه لكي يُبسط نفوذه على الحارة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: سيف الدين السبيعي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: علي وجيه، ويامن حجلي، وشارك في بطولته: عباس النوري، غسان مسعود، سلاف فواخرجي، صباح الجزائري، شكران مرتجى.