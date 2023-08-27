اتحاد رياضات الشارع: شاركنا في 3 بعثات عالمية وحصدنا ميداليات ذهبية.. فيديو

قال مصطفى السيد المتحدث الرسمي باسم اتحادات رياضات الشارع ، إن رياضات الشارع تنقسم إلى أجزاء وهم " فري ستايل " وهي تشبه رياضة العقلة، ورياضة الأوزان، ورياضة " الاسترنس".

وتابع مصطفى السيد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " والمذاع على فضائية "القناة الأولى " أن ميزة رياضات الشارع أنها لا تحتاج لأجهزة غالية، واشتراكات جيم غالية، مشيرا إلى أن مصر حققت ٣ ميداليات ذهبية في بطولة العالم في لاتفيا.

وأردف ، أنه لازال هناك ٦ لاعبين مصريين سيشاركون في اللعب في البعثة، متابعا: "حققنا العام الماضي المركز الثاني على العالم".

وأكمل، أن الاتحاد الخاص باللعبة تم إشهاره في فترة قريبة ولكن هناك شبابا كثيرون تمارس اللعبة، وهم حوالي ٥٠ ألف شاب، ومنذ نشأة الاتحاد وتمت المشاركة في ٣ بعثات رسمية.