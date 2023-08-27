8000 جنيه فى الشهر.. فرص عمل مش هتتعوض| اعرف الشروط

يسعي الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت، وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .



وظائف وزارة الشباب والرياضة



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

وتضمنت الوظائف المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة رواتب تصب ل 8 ألف جنيه شهريا وذلك بالتعاون مع شركات عديدة من القطاع الخاص في العديد من التخصصات.

تخصصات فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

وتشمل فرص عمل وزارة الشباب والرياضة، عدد من محافظات الجمهورية، القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية فى شركات خاصة متنوعة.

وظائف بشركة ملابس



وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في شركة ملابس والتي تطلب التخصصات التالية:-



- الحاجة إلى مدير فرع

- تتضمن فرص العمل المتاحة نائب مدير فرع (مول العرب / الإسكندرية / الشرقية)

- الحاجة إلى بائع (مول العرب / مدينة نصر/ التجمع / الهرم / الإسكندرية)

أماكن فرص عمل الشباب والرياضة



تتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في عدد من المحافظات التي تتضمن مايلي

- محافظة القاهرة

- محافظة الجيزة

-الإسكندرية

-الشرقية

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- يشترط الحصول على مؤهل عالي أو متوسط

- يشترط للتقديم الحد الأقصى للسن 40 سنة

- يشترط في المتقدم لشغل وظائف الشباب والرياضة خبرة عامين على حسب كل وظيفة

- ضرورة وجود موقف واضح من التجنيد

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- يحصل الملتحق بالوظيفة على الراتب من 3500 إلى 8000 جنيه

-الحصول علي بدل مواصلات + خطوط تليفون

- كما يوجد فرصة للترقيه

-تبلغ عدد ساعات العمل 8

-الحصول علي يوم إجازة في الأسبوع

فرص عمل شركة خدمات هندسية وتشطيبات

وللراغبين فى العمل فى شركة خدمات هندسية وتشطيبات فتن هناك تخصصات مطلوبة تشمل مايلي :-

- الحاجة إلى موظفة/ موظف مبيعات داخلية

- وتتوافر فرص العمل فى الجيزة - 6 أكتوبر

- يشترط الحصول علي مؤهل عالٍ - متوسط

- الحد الأقصى للسن 27 سنة

- خبرة لا تقل عن 6 شهور

- راتب 4000 جنيه (3000 ثابت + 1000 عمولات)