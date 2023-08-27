المتحور الجديد ليس الأخير.. مستشار الرئيس يوضح طرق مواجهته

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول متحور “ إيريس ” حيث علّق محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على ظهور المتحور الجديد لكورونا، مؤكدا أن العالم قد يشهد ظهور أوبئة جديدة، مبينا أن فيروس كورونا 7 أنواع في حين لم يصل منه سوى 3 فقط "وحدوث الأوبئة أمر وارد".

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أن حدوث الأوبئة أمر ممكن، في فيديو له نشر عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء في "فيسبوك"، وأن "وجود لقاحات لفيروسات ليست موجودة بعد يعتبر أمرا غير منطقي"، وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية أن "المتحور لا يدعو للقلق وإنما للحذر فقط، ولن يكون المتحور الجديد هو الأخير لكورونا، فالتحورات سمة أساسية في الفيروسات التنفسية، وكوفيد- 19 أصبح مرضا متوطنا وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية"..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو