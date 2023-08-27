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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل الطائرة.. مريم الدباغ تتألق بإطلالة جذابة

مريم الدباغ
مريم الدباغ

حرصت الفنانة مريم الدباغ، متابعيها، صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت التونسية مريم الدباغ، بإطلالة كاجوال من داخل الطائرة، ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلا على كتفيها، واضعة “ميك أب” رقيق، يليق بهذه الإطلالة، مما نال إعجاب الكثير من متابعيها. 
 
يذكر ان مريم الدباغ هي ممثلة تونسية، عرفت طريق الشهرة عن طريق اهتمامها بمجال الأزياء وعالم الموضة، وعملت كمذيعة لفترة طويلة من الوقت. 

وشاركت التونسية مريم الدباغ مؤخرا في المسلسل التونسي "الجاسوس" بطولة دارين حداد، ولطيفة القفصي، ومايا تبارا، ورياض النهدي، وحمادي غوار، ولطفى العبدلي، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج ربيع التكالي. 
 

 

IMG_٢٠٢٣٠٨٢٧_١٦٤٩٤٦
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٧_١٦٤٩٤٦

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