بمشاركة الأهلي.. موعد إجراء قرعة بطولة الدوري الإفريقي «السوبر ليج»

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يوم السبت 2 سبتمبر، موعدا لإجراء قرعة بطولة الدوري الإفريقي «السوبر ليج» في نسختها الأولى، والمشارك فيها الأهلي.

وكتب ماهر همام، نجم الأهلي السابق، عبر “فيس بوك”: “الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يُحدد يوم السبت 2 سبتمبر المقبل موعداً لإجراء قرعة النسخة الأولى من بطولة السوبر ليج الإفريقي”.

وقررت إدارة النادي الأهلي في وقت سابق، المشاركة في دوري «السوبر ليج» بالموسم الجديد، بالتزامن مع مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي، بسبب العوائد المالية الكبيرة، نظير المشاركة في دوري السوبر الأفريقي.