مصطفى بكري ردا على الإخوان: لدينا الحقيقة ولديهم الأكاذيب.. فيديو

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري أسقط جماعة الإخوان الإرهابية منذ يونيو 2013، ومن الطبيعي أن تتحرك هذه الجماعة لزيادة الشائعات والأكاذيب خلال هذه الفترة بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابع "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك 6 أحزاب سياسية تدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق الكثير من الإنجازات خلال السنوات السابقة، معقبًا: "السيسي حقق الكثير من الإنجازات، وبالتأكيد هناك بعض التحديات مثل الأزمة الاقتصادية العالمية".

وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية سعت لدفع الشارع المصري للخروج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن الشارع المصري رد عليها بعدم الخروج، كنوع من الالتفاف حول القيادة السياسية والوطن المحاط بحزام من النيران في كافة الاتجاهات الاستراتيجية الغربية والشرقية والجنوبية.

ولفت إلى أن الشائعات والأكاذيب تزيد كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية، معقبًا: "لديهم الأكاذيب والشائعات، ولدينا الحقيقة لكشف هذه الأكاذيب".



