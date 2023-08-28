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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عكاشة يكشف تفاصيل نشأة التوحيد والجهاد وتلقيه تدريبات من تنظيمات غزة

صدى البلد

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه في 2004 كان لقطاع غزة الحدودي دورًا بين شمال سيناء وقطاع غزة، وتأثر الإرهاب بما يجري في قطاع غزة والأمر تجاوز التأثر بالكم الكبير من المساعدات التي تلقاها منهم خالد مساعد بعد أن أسس تنظيم التوحيد والجهاد.

 

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن هذا التنظيم كان أول تنظيم إرهابي في سيناء بقيادة خالد مساعد، وانضم له بعض العناصر وكان له خلية موجودة في الإسماعيلية لتجنيد بعض الشباب ويستخدمونهم للدخول لقناة السويس.

التنظيمات الإرهابية

وأكد أن انقلاب حماس على السلطة الفلسطينية ونجاحها وسيطرتها على قطاع غزة وتدويل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه قبلها تم تدريب وإفساح المجال للكثير من التنظيمات الإرهابية بأن تتنامي وتكبر وظهر "شهداء الأقصى، وأكناف بيت المقدس" وغيرهم من التنظيمات،  وبدأت باستخدام العنف والفكر التكفيري داخل قطاع غزة وفيهم ساحة ما من التأهيل والتدريب وإخفاء السلاح وبدأ يحدث دعم كبير من هذه التنظيمات الصغيرة التي كان يفترض أن تتجه للعدو المحتل ولكنها اتجهت لدعم وجود تنظيمات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، في تمام الحادية عشرة مساءً.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

https://fb.watch/mHrQK556Go/?mibextid=ZbWKwL

 

استخدام العنف إكسترا نيوز التنظيمات الجهاد الدكتور محمد الباز السلطة الفلسطينية العميد خالد عكاشة

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