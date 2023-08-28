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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها بفستان أسباني.. إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف| شاهد

صدى البلد

تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد ظهورها بفستان أسباني جريء.

وتتميز رانيا يوسف  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.
 

وتعتمد رانيا يوسف، أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

وظهرت  رانيا يوسف بإطلالة جريئة مرتدية فستانا إسباني باللون الأحمر الفاقع  مكشوف البطن ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.


 


 

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إطلالات أثارت الجدل الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة رانيا يوسف بإطلالة جريئة رانيا يوسف خصلات شعر فساتين السهرة لفنانة رانيا يوسف

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