أولوية لهم.. إعلان عاجل من بيلاروسيا بشأن انضمامها إلى مجموعة بريكس

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، سيرجي ألينيك، أن طلب بيلاروسيا إلى الانضمام لمجموعة بريكس يعتبر أولوية بالنسبة للمجموعة، وسيتم النظر فيه.

وقال وزير خارجية بيلاروسيا، إن مينسك تعول على النظر السريع في طلبنا، الذي قدمناه رسميا في مايو الماضي للانضمام إلى بريكس، وخلال الاتصالات مع الدول الأعضاء والدول الشريكة، تلقينا تأكيدات واضحة بأن طلب مينسك يمثل أولوية بالنسبة للمجموعة وسيتم النظر فيه.

وأضاف ألينيك: "نحن نعول على العمل النشط في إطار بريكس، لدينا ما نقدمه، كما نتطلع إلى الانضمام إلى بنك التنمية الجديد لدول بريكس.

وعقدت قمة بريكس الأخيرة في عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبورج في يومي 22 و24 أغسطس، وذلك بحضور قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ومثل روسيا في في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو كونفرانس.

وخلال القمة، وجه رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، دعوة رسمية إلى كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين للانضمام إلى بريكس، حيث تصبح عضوية هذه الدول سارية اعتبارا من 1 يناير من العام القادم.