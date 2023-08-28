حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا وحجم ما تنفقه الدولة على التطعيمات.. الصحة توضح

حل عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لـ الطب الوقائي، ضيفًا عل قناة النهار، وتحدث عن المتحور الجديد لـ فيروس كورونا، وتعامل الدولة، والدور الذي تقوم به وزارة الصحة لتوفير اللقاحات.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأخبار:

الطب الوقائي يوجه رسالة للمواطنين بشأن حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا

تحدث عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لـ الطب الوقائي، عن متحور فيروس كورونا الجديد، وخطورته، قائلا:" لا خوف أو خطورة من المتحور الجديد"، موضحا أن كورونا مستمر ومتواجد على مستوى العالم.

وأضاف "قنديل"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"المذاع على قناة "النهار"، أن كورونا مستمر ولكنه بشكل ضعيف ولا يمثل خطورة، فهو أصبح من الفيروسات التنفسية العادية، مثل الإنفلونزا، متابعا "الفيروسات متواجده بشكل دائم ولكنها تضعف مع مرور الوقت".

وتابع “المتحور الجديد متواجد داخل أكثر من 55 دولة حول العالم”، منوها بأن الشائعات الخاصة بفرض إجراءات احترازية إضافية أو غلق وتأجيل للمدارس ليس لها أساس من الصحة.



الطب الوقائي: نسب الشفاء من فيروس سي وصلت إلى 95%





قال عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لـ الطب الوقائي، إن الدولة توفر حملات قومية لمتابعة آخر التطورات الصحية لفيروس شلل الأطفال، حيث نقوم بفحص لمياه الصرف الصحي، للتأكد من خلو مصر من الفيروس.

وأضاف "عمرو قنديل" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن مصر تعد واحدة من أفضل منظومة التطعيمات والترصد عالميا، متابعا: منظومة الترصد تتابع المرضى داخل المستشفيات، كما أننا نتابع ما ينشر على السوشيال ميديا يوميا.

واسترسل: "منظومة الطب الوقائي تتكون من ما يقارب من 60 إلى 65 ألف شخص، مشيرا إلى أن يوم الخميس الماضي كان يوجد فريقين من وزارة الصحة لحملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في الإسماعيلية وشمال سيناء".

الطب الوقائي: الدولة تصرف 3 مليارات جنيه سنويا على منظومة التطعيمات

قال عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لـ الطب الوقائي، إن الوزارة تتابع كل التطورات الصحية لجميع الأوبئة، وآخرها، حمى الضنك، وفيروس كورونا، مشددا على أن المنظومة الصحية تتعامل مع أي مرض معد بطرق وآليات معينة.

وكشف "عمرو قنديل" خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، عن كيفية التعامل في حال ظهور مرض معد، قائلا: الإجراءات في أي مرض معدٍ تعتمد على 3 إجراءات وقائية، وهم القيام بإجراءات الاحترازية، من خلال تطعيم طلبة المدارس بتطعيم الالتهاب السحائي، في الصف الأول من كل مرحلة بـ6.5 مليون جرعة وهو إجراء وقائي.

المتحور الجديد غير مقلق.. الصحة تنفي تعطيل الدراسة بسبب كورونا





أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "إيجي 5" ضعيف ولا يوجد أي قلق منه على الإطلاق، مشيرا إلى أن فيروس كورونا كل فترة سيظهر له متحور جديد، لكن ستكون ضعيفة، لأن الفيروس كلما استمر كلما قلت قوته.

وتابع في تصريحات تلفزيونية، أنه لا داعي للقلق نهائيا، ولا يوجد تعطيل للدراسة أو أي إجراءات خاصة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

وأكمل الدكتور عمرو قنديل أن كل ما أثير حول غلق مدارس أو نوادي، أو اتخاذ إجراءات احترازية مثل ارتداء الكمامة مجرد شائعات قائلا: "عاوزين الناس تكون مطمنة، ووزارة الصحة قادرة أن تكتشف أي متحورات أو أي فيروسات جديدة، وعندنا شفافية تامة"، وحول إصابة شخصين بالمتحور الجديد، قال "تم تسجيل حالتين وتم علاجهما، ونؤكد أن المتحور الجديد مش محتاج أي إجراءات احترازية".

كيف تتعامل الدولة في حال ظهور مرض معد.. الصحة تجيب





كشف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، كيفية التعامل في حال ظهور مرض معد، مؤكدًا أن الإجراءات في أي مرض معد تعتمد على 3 إجراءات وقائية.



وأضاف قنديل خلال حواره عبر فضائية "النهار"، أن الإجراء الأول الوزارة تقوم بتطعيم طلبة المدارس بتطعيم "الالتهاب السحائي"، في الصف الأول من كل مرحلة بـ6.5 مليون جرعة وهو إجراء وقائي، وكذلك تطعيم الدفتريا، مؤكدًا أنها تطعيمات إلزامية.



وأكد مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، أن الدولة تصرف على منظومة التطعيمات فقط 3 مليارات جنيه، من 10 تطعيمات للأطفال من أول يوم ولادة حتى عام ونصف، مشيرًا إلى أن الإجراء الثاني لدينا منظومة للترصد باختيار أماكن تمثل جميع المحافظات ويوجد مستشفى ووحدات رعاية أساسية.

هل يوجد تعطيل للدراسة أوإجراءات احترازية بسبب متحور كورونا الجديد.. الصحة ترد





قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن المتحور كورونا الجديد "إيجي 5" من المتحورات الضعيفة، ولا يوجد أي قلق منه على الإطلاق، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا كل فترة سيظهر له متحورات جديدة، ولكن ستكون ضعيفة، لأن الفيروس كلما استمر كلما أصبح ضعيفا.