الشهابي: توجيهات الرئيس بمنح الحوافز الإعفائية لدعم الصناعة سيمكننا من تقليل الاستيراد

رحب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالتوجيهات التى أصدرها الرئيس للحكومة اليوم أثناء اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الصناعة وشملت حزمة من الحوافز الاعفائية لدعم الصناعة وتعميقها وتوطينها من أجل زيادة الصادرات ولتحقيق الاكتفاء الذاتى مما يمكن البلاد من الاستغناء عن الاستيراد.

وأشار رئيس حزب الجيل، فى بيان صحفى له، إلى أن الحوافز التى قررها الرئيس اليوم سبق وطالب بها حزب الجيل أكثر من مرة فى بيانات متكررة وهو يدعو بترتيب سلم الأولويات بحيث تكون الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعى و تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الملبس والمأكل وصناعة الدواء لها الأولوية فى ولاية الرئيس الثانية بحيث تزداد الصادرات وتقل الواردات بمايرد اعتبار العملة الوطنية ويقلل من الطلب على الدولار.

وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن حزبه فى الحوار الوطنى قدم ورقة كاملة بهذه المطالب فى الحوار وأنه تحدث بها اجتماعات لجنة الصناعة فى الحوار وكذلك تحدث عنها.

وطالب عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة المركزية لحزب الجيل فى كلمته فى جلستى الصناعة بالحوار الوطنى ، لافتا إلى أنه طالب بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات ما عدا ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف الشهابي أن حزب الجيل طالب من الحكومة تحديد هذه الصناعات التى تستهدف تعميق الصناعة الوطنية وهو ما دعا إليه الرئيس السيسى أيضا فى توجيهاته اليوم.

وأكد تائيد حزب الجيل للشرط الذى وضعه الرئيس لتنفيذ الإعفاء الضريبي والذى اشترط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات ، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلى تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة إيرادات الصادرات.

وأشاد رئيس حزب الجيل بالحافز الإضافى الذى قرره الرئيس والخاص بإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، إذا استطاعت تحقيق مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

وأكد رئيس حزب الجيل أن توجيهات الرئيس للحكومة لإمكانية إستعادة المستثمر نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له سيكون له تأثير كبير فى زيادة الاستثمار وتقليل زمن تنفيذ المشروع.

كما أشاد رئيس حزب الجيل بالحافز الإيجابى الأخير الذى قرره الرئيس اليوم والخاصة بمنح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي .

ووصف ناجى الشهابي توجيهات الرئيس اليوم بأنها قبلة الحياة للصناعة التى تجعلها الأولوية الأولى وتمكنها من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، وفى نفس تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير احتياجات المواطنين.