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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| هبوط أسعار الذهب.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد رحيل إمام عاشور وكهربا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

هبوط أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 اليوم.. فيديو
قدمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريراً عن  أسعار الذهب، اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"


تعرف على أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 28_8_2023|فيديو
استعرضت الإعلامية داليا أيمن  تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 28 أغسطس 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  غبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.

الأرصاد: ارتفاع نسب الرطوبة على المدن الساحلية والقاهرة تسجل 34| فيديو
قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الارصاد  الجوية ، إن الطقس يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة هذه الأيام ، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لها بحوالي درجة أو درجتين .


نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي .. إعلان مهم من الأرصاد
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الإثنين استمرارا لارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في معظم المحافظات، لافتةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون اليوم 34 درجة مئوية في الظل، و37 أو 38 درجة مئوية كقيمة محسوسة.


بنتي أهلاوية وطول اليوم بتغني سطلانة.. لاعب زملكاوي يفاجئ الجميع
أكد محمد عبدالله لاعب الزمالك السابق، أنه لاعب في الأهلي، وفي الإسماعيلي، والزمالك، ولكن هو عاشق ومشجع لـ نادي الزمالك.


الأرصاد الجوية تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار اليوم.. فيديو
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد بداية من الأسبوع المقبل انخفاضات في درجات الحرارة، ولكن هذا الأسبوع درجات الحرارة ستظل مرتفعة.


تنبأ بموته..  مقطع فيديو قديم لـ "قائد فاجنر" يوضح مفاجأة
عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" مقطع قديم من مقابلة لقائد "فاجنر" يطلق سيلاً من الروايات بأنه ربما "تنبأ بموته".


إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو
وجه محمد عبدالله لاعب الزمالك السابق، رسالة لـ محمود كهربا لاعب النادي الأهلي قائلا :"  اللي باعنا خسر دلعنا".


هل يوجد تعطيل للدراسة أوإجراءات احترازية بسبب متحور كورونا الجديد.. الصحة ترد
قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن المتحور كورونا الجديد "إيجي 5" من المتحورات الضعيفة، ولا يوجد أي قلق منه على الإطلاق، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا كل فترة سيظهر له متحورات جديدة، ولكن ستكون ضعيفة، لأن الفيروس كلما استمر كلما أصبح ضعيفا. 
 

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