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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. مرشح رئاسي أمريكي يتعهد برفع العقوبات عن روسيا وتوجيه ضربة قوية لأوكرانيا

أمريكا وأوكرانيا
أمريكا وأوكرانيا وروسيا

وعد المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، برفع العقوبات عن روسيا ومنع ترشيح أوكرانيا لعضوية حلف شمال الأطلسي مقابل انسحاب روسيا من التحالف العسكري مع الصين، حال انتخابه لمنصب رئيس الولايات المتحدة في عام 2024.

كتب راماسوامي، في مقال لصحيفة “أميركان كونسرفاتيف”: “سأقبل السيطرة الروسية على الأراضي المحتلة وأتعهد بعرقلة ترشيح أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي مقابل انسحاب روسيا من التحالف العسكري مع الصين. سأضع حدا للعقوبات وأعيد روسيا إلى السوق العالمية".

وأضاف: “تتطلب الصفقة الجيدة أن تستفيد جميع الأطراف من ذلك… كلما استمر الصراع في أوكرانيا، أصبح "الفائز الوحيد" أكثر وضوحا، وهو جمهورية الصين الشعبية”.

وتابع: "سأذهب إلى موسكو في عام 2025… سأجلب السلام لأوكرانيا على الشروط الوحيدة التي يجب أن تهمنا.. الشروط التي تضع المصالح الأمريكية أولا".

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وشدد راماسوامي على أن السياسة الأمريكية "الغبية والخاطئة” تجاه الصين أدت إلى قيام روسيا والصين بالعمل معا في اتجاه يشكل تهديدا لواشنطن.

روسيا أوكرانيا حلف شمال الأطلسي

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