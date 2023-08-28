حزب المستقلين الجدد يعلن دعمه لترشح الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية

أكد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى بعد اجتماع الهيئه العليا واللجنة التأسيسية للحزب علي دعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفتره رئاسة قادمة.

سبيل الحفاظ علي الوطن

ويري الحزب ان دعم الترشيح لم يأتي من فراغ بل هو قرار مبني علي تقييم لما تم من جهد وعمل من الرئيس علي مدار السنوات القادمه في سبيل الحفاظ علي الوطن.



ويؤكد الحزب علي ان دعم الحزب لترشح الرئيس هو امر موضوعي مبني علي ماتم من إنجازات في شتي المجالات التي تمس حياه المواطن المصري.



ويثمن الحزب ما قام به الرئيس من حمايه الوطن من محاوله اختطافه واستمرار جهود الرئيس واستطاعته القضاء علي الإرهاب.



بل ويري الحزب ان قدره الدوله علي تخطي الأزمات العالميه وجائحه كورونا هو نتاج جهد وعمل ومتابعه من الرئيس وغيرها من الازمات الاقليميه.