لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.. 40 حزبا يطالبون السيسي بالترشح في انتخابات الرئاسية 2024.. ويؤكدون لـ صدى البلد: الأجدر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب

أحزاب التحالف لـ “صدى البلد”:

دعمنا للرئيس السيسي مستمد من الشارع.. ونريد استكمال بناء الجمهورية الجديدة

تحالف الأحزاب يدعم السيسي لأنه الأجدر على مواجهة تحديات المستقبل

تنظيم حملات في جميع المحافظات لدعم "السيسي" في انتخابات الرئاسة

دعمنا للسيسي يعبر عن الواقع .. ويؤكدون: قاد الوطن لبر الأمان



طالب تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأها.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه التحالف شارك فيه ممثلو قيادات وأعضاء 40 حزبا سياسيا والأعضاء بالتحالف بالإضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والعامة.

واستعرض المؤتمر الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة المصرية، حتى نجحت مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار والنهضة الحديثة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا"، والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان والارتقاء بأداء كافة قطاعات الدولة.

وثمن التحالف مسيرة النهضة والبناء التي قادها رئيس الجمهورية خلال السنوات الماضية في كافة المجالات والسير بخطى ثابتة لاستمرار تلك النهضة.

وأكد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، أن التحالف طالب من الرئيس السيسي الترشح وخوض انتخابا الرئاسة المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها قبل 10 سنوات والتي شملت كل ربوع مصر، مضيفًا بأن دعم التحالف لترشيح "السيسي" في الانتخابات المقبلة، جاء مستمدًا من الشارع المصرية.

وأضاف "مطر" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه خلال مدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبت التنمية مصر طولا وعرضًا، وحققت الدولة إنجازات في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن حرص التحالف على استكمال تلك الإنجازات دفعنا لدعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إلى أنه خلال 10 سنوات، نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي في القضاء على الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وبالتوازي نجحت في تحقيق التنمية بعد إطلاق العديد من المشروعات التنموية التي حققت نجاحات وانعكاسات كبيرة على حياة المواطنين.

وقال النائب تيسير مطر، إنه تحالف الأحزاب المصرية، يتطلع لاستكمال مكتسبات الجمهورية الجديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى تتحقق طموحات وتطلعات الشعب المصري.

من جانبه، أكد كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن دعم التحالف لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي في ضوء الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية منذ توليه الحكم قبل نحو 10 سنوات، مشيرًا إلى أن القوى السياسية تتطلع لاستكمال تلك المكتسبات التي حصل عليها المصريون خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "حسانين" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ أن الرئيس السيسي نجح في لم شمل المصريين بعد سنوات من التناحر، ثم بعدها بدأ في بناء مؤسسات الدولة المصرية ومحاربة الإرهاب، وعلى التوازي قاد مسيرة التنمية دون توقف، لتمتد في كل المحافظات المصرية، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مستهدفة كل الطبقات، خاصة الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن ذلك دعم مطالب التحالف بترشيح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحول خطة دعم التحالف للرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة، أشار كمال حسانين إلى أن جميع أحزاب التحالف المكون من 40 حزبًا سيقومون بحملات لدعم الرئيس السيسي في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن دعم السيسي ملموس على أرض الواقع.

وقال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديموقراطي، عضو تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40حزبًا، إن الـ 10 سنوات التي مرت علينا الفترة الماضية، حدثت فيها متغيرات كثيرة على مستوى التنمية بالقطاعات المختلفة، حيث نجت الدولة في تحقيق إنجازات بكل القطاعات، بعدما وحد الرئيس السيسي الصف وقاد مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن من هذا المنطلق جاء قرار التحالف بدعم الرئيس السيسي والمطالبة بترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف "فؤاد" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ أنه النجاحات التي حققتها القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، يعكسها الواقع ويشعر بها المواطن، حيث أسهمت المشروعات التنموية العملاقة التي دشنتها الدولة المصرية في إحداث تغيير جذري، لافتًا إلى أن تلك المشروعات كانت في حاجة لقيادة جريئة وحكيمة لتنقل مصر إلى مصاف الدولة المتقدمة وتكون مهيئة لتحقيق الإنجازات في المستقبل، وهذا ما ميز الرئيس السيسي.

وأشار رئيس حزب الشعب الديموقراطي عضو تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن الرئيس السيسي نجح في استعادة استقرار الدولة المصرية وبناء مؤسساتها ومحاربة الإرهاب وتحقيق التنمية، كل ذلك في وقت واحد، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة تفرض تحديات كبيرة تحتاج إلى قائد على مستوى تلك التحديات، وتحالف الأحزاب يرى الرئيس السيسي الأجدر لمواجهة تلك التحديات.

وأكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن تحالف الأحزاب المصرية جزء لا يتجزأ من المنظومة الحزبية في مصر ويعد ظهيرا للدولة المصرية في كل مواقفها التي تدعوا لاستقرار الوطن وحل الأزمات عن طريق استخدام الآليات السياسية المتعارف عليها.

وقال رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مصر فى هذه المرحلة الراهنة تحتاج إلي تضافر كل الجهود للخروج بالوطن إلى بر الأمان وتحقيق الغاية من تلك الجهود بمزيد من الإنتاج ودفع عجلة التنمية لتحقيق الرفاهية للشعب الذي يدفع فاتورة إنجازات على أرض الواقع.

وتابع: “من حق هذا الشعب أن ينعم بالرفاهية والحريات التي كفلها الدستور لكل مواطن في كافة المجالات سواء كانت سياسة أو اجتماعية أو اقتصادية ولذلك يقتدي الوقوف خلف القيادة السياسية لتحقيق الهدف المنشود للعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ولذلك كان البيان الذي أصدره التحالف بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي معبراً عن أحزاب التحالف ومنها حزب الأحرار الاشتراكيين والذي يعد واحدا من أقدم الأحزاب السياسية في مصر”.