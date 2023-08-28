عفت السادات عن السيسي: رجل معجون بحب الوطن

أكد عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن الحزب تأخر في إصدار بيانه المؤيد فيه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا أن تحالف الأحزاب اتفق منذ فترة على إعلان تأييده للرئيس.

وأضاف عفت السادات، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع عبر فضائية etc أن الرئيس صاحب مشروع واعد وإنجازات غير مسبوقة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل دؤوب في عمله وحبه لوطنه وتحقيق طموح المواطن المصري، قائلا: السيسي راجل معجون بحب الوطن .

وتابع عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن : جربنا الرئيس وعلى مدار السنوات شايفين حجم العمل المخلص واهتمامه بالمواطن المصري على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والإصلاحات طوال الفترة الماضية، مضيفا لدينا قناعة وثقة أن الرئيس سيأخذنا الي آفاق جديدة في جمهورية جديدة